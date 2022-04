Argenteuil : dix ans de prison pour les deux adolescents meurtriers d'Alisha

Dix ans de prison assortis de mesures éducatives judiciaires, c'est la peine infligée aux deux adolescents meurtriers d'Alisha, 14 ans. Ils devront aussi verser 180.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à la famille d'Alisha.

La préméditation n'a pas été retenue

Les deux jeunes, une fille et un garçon âgés de 16 ans au moment des faits, comparaissaient initialement pour "assassinat", un crime qui implique la préméditation, passible de vingt ans de prison avec l'excuse de minorité.

Au terme de quatre jours de procès à huis clos, le tribunal a finalement décidé de requalifier les faits en "meurtre sur mineur de 15 ans". "Il n'apparaît pas d'éléments suffisamment caractérisés" prouvant la volonté "d'actes préparatoires" en vue de la mort de la jeune fille, a déclaré le président du tribunal.

La décision a été accueillie avec incompréhension et colère par la famille d'Alisha

La famille ne comprend pas cette sanction. "C'est pas normal, j'attendais quelque chose de la loi. Eux ils vont sortir dans dix ans. Ma fille a été tuée. Ils ont tué ma fille, ils l'ont jetée dans l'eau", a crié la mère d'Alisha dans les couloirs du palais de justice de Pontoise.

Incompréhension et colère aussi du côté des parties civiles et de leurs nombreux soutiens qui arboraient des T-shirt blancs floqués du portrait de l'adolescente et des slogans #JusticepourAlisha, #stopharcèlement et "Je suis Alisha".

L'affaire avait suscité à l'époque une vive émotion dans tout le pays et remis en lumière le fléau du harcèlement sur les réseaux sociaux. Plus de 2.000 personnes avaient défilé lors d'une marche blanche en mémoire de cette jeune fille qui, selon sa mère, se rêvait expert-comptable.

à lire aussi EN IMAGES - Plus de 2.000 personnes présentes à Argenteuil en hommage à Alisha

Alisha était tombée dans un guet-apens

La collégienne a succombé le 8 mars 2021 après un guet-apens tendu par deux camarades de classe à Argenteuil, au nord-ouest de Paris, avait indiqué le procureur Eric Corbaux à l'époque des faits.

Au pied des piliers du viaduc de l'autoroute A15 qui enjambe la Seine, la jeune fille avait retrouvé une fille de sa classe, avait-il retracé. Quelques minutes plus tard, un garçon s'était approché de la victime pour lui asséner de multiples coups dont certains au visage, avait détaillé le magistrat. La victime avait ensuite été jetée dans la Seine. L'autopsie a conclu à une mort par noyade.

Après les faits, c'est la mère du jeune homme qui, voyant son fils rentrer les vêtements couverts de sang, a prévenu la police.

à lire aussi Adolescente morte noyée à Argenteuil : ses deux camarades de classe placés en détention provisoire

Bagarre et harcèlement marquent aussi cette affaire

Rien ne présageait ce scénario macabre quand les trois protagonistes s'étaient rencontré à la rentrée de septembre 2020 au lycée professionnel Cognacq-Jay, un établissement privé du centre-ville d'Argenteuil. Les relations au sein du trio scolarisé en troisième s'étaient pourtant dégradées les semaines précédant le drame, entre amourettes et futilités adolescentes, avait pointé le procureur.

Un mois avant les faits, Alisha avait vu son téléphone être piraté et des photos d'elle en sous-vêtements diffusées sur Snapchat. À cet épisode s'ajoutent une bagarre entre les deux jeunes filles et la colère du jeune homme, qui ruminait l'affront d'une insulte à l'encontre de son père décédé.

Face à cette escalade, l'établissement avait temporairement exclu les deux mis en cause pour le harcèlement de la victime.