Argenteuil : un jeune de 14 ans blessé par un tir de LDB après des violences urbaines

Des violences urbaines ont eu lieu samedi et dimanche dernier dans le quartier du Val-d'Argent à Argenteuil dans le Val-d'Oise, une cinquantaine de jeunes ont tiré sur les forces de l'ordre au mortier d'artifice, un ado de 14 ans a été touché par un tir de LBD.

Le quartier du Val-d'Argent Nord d'Argenteuil théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et une cinquantaine de jeunes ces samedi et dimanche soirs. Les policiers, qui intervenaient à la suite d'un signalement de tirs de mortiers d'artifice sur la dalle, dans l'après-midi, ont été visés et ont ensuite répliqué.

150 policiers déployés dans le quartier

Ils ont riposté avec des tirs de gaz lacrymogène et de LDB. Un adolescent de 14 ans a été touché et souffre d'une fracture au nez. Le mineur a été "formellement identifié comme l'auteur de tirs de mortiers contre les forces de l'ordre", a indiqué la préfecture du Val-d'Oise dans un communiqué et les policiers ont agi "en état de légitime défense". Le jeune homme, interpellé alors qu'il prenait la fuite, devait être opéré ce lundi à l'hôpital Necker à Paris.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des tirs de mortiers d'artifice ont à nouveau été signalés dans le quartier du Val-d'Argent et des poubelles ont été incendiées. Les forces de police ont dispersé un attroupement. Le retour au calme est revenu peu après 23h30. Afin de "sécuriser les soirées et les nuits à venir", 150 policiers seront déployés dans le quartier, a annoncé la préfecture.

Le maire dénonce des actes "inqualifiables"

Des actes "inqualifiables" dénoncés par le maire d'Argenteuil Georges Mothron, qui s'est exprimé sur Twitter. "Rien ne saurait justifier les débordements, les actes de délinquance et les tentatives d’incendie d’équipements publics. Je condamne ces actes inqualifiables et apporte naturellement mon soutien aux forces de l’ordre, aux médiateurs et à l’ensemble des équipes qui, sur le terrain, ont contribué à apaiser la situation".