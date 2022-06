Argenteuil : un policier tire sur un automobiliste qui refuse de s'arrêter lors d'un contrôle

L'automobiliste conduisait sans permis et en état d'ivresse. Son pronostic vital est engagé

Un policier a tiré sur un automobiliste qui refusait de s'arrêter lors d'un contrôle dans la nuit de lundi à mardi à Argenteuil (Val d'Oise). Le conducteur âgé de 21 ans a été blessé à l'omoplate, indique une source policière à France Bleu Paris. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) est saisie.

Peu avant 4h00 mardi matin, un équipage de police repère un automobiliste qui roule à vive allure dans le centre ville d'Argenteuil. Lorsque le conducteur repère les policiers, qui ont allumé leur gyrophare, il prend la fuite en empruntant un sens interdit puis en fonçant dans plusieurs terre-pleins avant de caler. Les policiers décident de procéder au contrôle et sortent de leur voiture. A ce moment-là, "l'individu redémarre et une policière se retrouve coincée entre sa voiture et le véhicule de police". Son coéquipier fait alors "usage de son arme, à une reprise, pour la protéger".

Le conducteur est touché à l'omoplate. La policière est elle légèrement blessée. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie pour déterminer les conditions d'usage de l'arme dans le cadre de la légitime défense. Une autre enquête a été ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'automobiliste était par ailleurs en défaut de permis de conduire et en état d'ivresse, précise cette source.

Cette affaire fait écho à celle survenue à Paris samedi où un conducteur, soupçonné d'avoir refusé un contrôle, a été grièvement blessé et une passagère tuée par des tirs de policiers. Trois fonctionnaires de police sont en garde à vue. Cette affaire a pris un tour politique à quelques jours du premier tour des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis (LFI) a dénoncé "une police (qui) tue", déclenchant la colère des syndicats de police et de certains de ses adversaires politiques, comme Marine Le Pen (RN).