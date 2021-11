Argenton-Sur-Creuse : cinquième déménagement pour le centre de vaccination qui remonte en charge

Les demandes de rappel ont explosé après les annonces du ministre de la santé jeudi dernier. En moins de 24 heures, plus d'1,25 millions de rendez-vous ont été pris sur la plateforme doctolib. Pour faire face, les centres de vaccination sont contraints de se réorganiser, c'est le cas chez nous dans l'Indre à Buzançais par exemple, mais aussi à Argenton-sur-Creuse. A peine un mois après s'être installé dans la maison médicale, le centre de vaccination d'Argenton-Sur-Creuse a redéménagé. Depuis ce lundi 29 novembre, il a pris place, à nouveau, au complexe sportif Lothaire Kubel. Un cinquième déménagement qui doit permettre de faire face à l'explosion des demandes et vacciner jusqu'à un millier de personnes par semaine.

Rapidité, efficacité et gentillesse

Les portes du centre ont ouvert à 14 heures, mais les premiers patients sont déjà là. Les piqûres s'enchainent, il faut 5 minutes en moyenne pour obtenir sa dose. La majorité des rendez-vous concerne des rappels, la fameuse 3ème dose, mais il y a également quelques retardataires. Isabelle est venue faire sa première dose, elle attendait l'accord de son allergologues pour franchir le pas. "C'est bien organisé, c'est fluide et l'accueil est sympa !" note-t-elle. Un avis partagé par Nicole, qui est venue faire son rappel et pour qui ce déménagement est réussi: "le lieu est un petit peu différent, mais il n'est pas plus loin pour les gens qui habitent le coin" explique-t-elle en ajoutant, "c'est bien, c'est correct, on est pris aussi rapidement et les gens sont aussi sympathiques !".

Deux lignes de vaccination tournent à plein régime pour assurer 200 vaccinations chaque jour à Argenton-Sur-Creuse. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Cinquième déménagement en un peu moins d'un an

Il faut dire que comme beaucoup de centres, face à la baisse d'activité depuis cet automne, celui d'Argenton-sur-Creuse avait déménagé dans un lieu plus petit, la maison médicale, il y a tout juste un mois. L'équipe avait anticipé les annonces et pris les devants pour redéménager. Le centre a donc pu rouvrir dès ce lundi 29 novembre au complexe Lothaire Kubel. C'est son cinquième déménagement en un peu moins d'un an. Les personnels du centre le prenne avec philosophie, c'est le cas de Marilyne Bodin, infirmière et, par le fait, Docteur ès déménagement : "On réaménage à chaque fois que l'on y va pour remettre les chaises, les tables, voilà, donc là c'est plus facile quand même !" explique Marilyne Bodin qui ajoute aussi qu'une forme de routine s'est installée "cela fait deux ans que l'on remet le couvert, on pensait qu'on allait un petit peu pouvoir souffler mais bon ... "

C'est le cinquième déménagement en un peu moins d'un an pour le centre de vaccination d'Argenton-Sur-Creuse. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les capacités du centre multipliées par 5

Le repos n'est pas pour tout de suite. La maison médicale était ouverte un demi-journée par semaine, le centre du complexe sportif est lui ouvert cinq demi-journées par semaine avec deux lignes de vaccination qui tournent à plein régime. Il doit permettre de multiplier par cinq les capacités de vaccination explique Sébastien Caillaud, infirmier et co-directeur du centre : "Nous étions à 200 doses par semaine et là nous comptons faire 200 doses par jour", soit un millier de doses chaque semaine.

Au centre d'Argenton-Sur-Creuse une vingtaine de médecins et trente-cinq infirmiers, actifs ou retraités, se relaient pour vacciner. Depuis son ouverture, la structure a permis de vacciner 32.000 personnes.

Informations pratiques : le centre est ouvert le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h et le samedi matin de 8h30 à 12h. Il faut prendre rendez-vous sur doctolib.