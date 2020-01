Argenton-sur-Creuse : la ville poursuit des prestataires pour malfaçons sur la construction du centre sportif

Le litige remonte à sept ans déjà, mais c'est la première fois qu'une audience a lieu sur le fond du dossier. Construit en 2013, le centre sportif Lothaire-Kubel présente plusieurs malfaçons au niveau de l'arrosage du stade, et de l'étanchéité du dojo.

Argenton-sur-Creuse, France

Le tribunal commercial de Limoges a donné raison, ce jeudi 23 janvier, à la ville d'Argenton-sur-Creuse dans un contentieux qui l'oppose à plusieurs entreprises de construction autour du centre sportif Lothaire-Kubel.

Un système d'arrosage défaillant et des problèmes d'étanchéité

Depuis sa construction en 2013, plusieurs problèmes se sont déclarés : des soucis d'étanchéité au niveau de la toiture du dojo, "qui abîme la structure", précise Christine Couty, l'adjointe au maire en charge du dossier, et surtout un problème d'arrosage automatique de la pelouse du stade. Le système enterré fuit, "ce qui nous a contraint à couper le système pour faire de l'arrosage aérien à la place, avec un tuyau".

Un remboursement de 104 000 euros requis en faveur de la mairie

Le contentieux n'est pas récent : dès la fin du chantier, la mairie s'était plainte de ses prestataires et avait déposé des recours devant la justice. Mais ce jeudi, c'était la première fois qu'une audience sur le fond du dossier avait lieu, et que des réquisitions ont été faites. La justice a estimé que trois entreprises étaient en cause ; le rapporteur public (qui représente l'État) a demandé que la ville d'Argenton-sur-Creuse soit remboursée à hauteur d'environ 104 000 euros.

La majeure partie, autour de 91 632 euros, serait à la charge de Berry Environnement, le prestataire chargé du système d'arrosage de la pelouse. L'entreprise est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Les sociétés IMC2 (elle aussi en liquidation) serait redevable de 6 108 euros, et SMAC, toujours en activité, de 6 236 euros.

La décision devrait tomber fin février

À noter qu'il ne s'agit là que des requêtes du rapporteur public ; la décision finale du tribunal commercial devrait être rendue d'ici fin février. Dans ce dossier, d'autres entreprises ayant travaillé sur le chantier étaient impliquées, mais elles ont été mises hors de cause par la justice.