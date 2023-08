Argenton-sur-Creuse : un agent de Pôle Emploi agressé, un CSE extraordinaire prévu

Les agents de Pôle Emploi dans l'Indre sont un peu sous le choc après l'agression d'un de leurs collègues à Argenton-sur-Creuse (Indre), ce vendredi 5 août. L'information, révélée par la Nouvelle République , est confirmée auprès de France Bleu Berry par la direction et certains syndicats. Un demandeur d'emploi, agacé, s'est plaint de ne pas toucher ses aides, avant de s'en prendre physiquement à l'agent d'accueil. Il aurait mis des claques et donné des coups de poing à l'agent d'accueil. L'un de ses collègues et un autre demandeur d'emploi ont réussi à maîtriser l'agresseur.

Une plainte déposée

La direction de Pôle Emploi confirme avoir porté plainte suite à cette agression. L'agent victime des coups s'est vu prescrire deux jours d'interruption temporaire de travail, "il n'est pas blessé physiquement et reviendra cette semaine" précise le service communication de Pôle Emploi.

Le motif de la colère du demandeur d'emploi serait sans lien avec ses allocations chômage, toujours selon la direction. Même s'il était bien inscrit à l'agence d'Argenton-sur-Creuse, l'aide qu'il se plaignait de ne pas recevoir ne dépendait pas de cette institution.

Des mesures de contrôle renforcées

L'agence Pôle Emploi d'Argenton-sur-Creuse était fermée vendredi, suite à l'agression qui s'est produite dans la matinée. Une psychologue du travail était sur place pour entendre les différents salariés qui le souhaitait. La direction assure qu'il n'y a pas de traumatisme.

Les agents ont souhaité rouvrir ce lundi 7 août, avec des mesures de sécurité renforcées, puisqu'un contrôle est effectué à l'entrée. Les visiteurs doivent se présenter et donner le motif de leur visite, avant que les portes ne leur soient ouvertes. Cette mesure est mise en place "pour une durée interminée" précise la direction.

Un climat de tension ces dernières années en France

Ce type d'agression est, selon la direction, très rare dans le secteur. C'est même inédit à Argenton-sur-Creuse. Mais cela fait écho chez certains agents à un climat de tension qui serait croissant ces dernières années à Pôle Emploi en France, selon certains syndicats. Loïc Barboux, délégué syndical Force ouvrière chez Pole Emploi en Centre Val de Loire, dénombre ainsi plus de 500 signalements pour des agressions verbales en un an en Centre-Val-de-Loire. "Malheureusement, ca n'est que la partie visible de l'iceberg, puisqu'on a quasiment quotidiennement une dizaine ou une quinzaine d'agressions, au moins verbales. Heureusement les agressions physiques restent très très rares, mais cela fait partie malheureusement des craintes vécues par certains collègues. On a toujours présent à l'esprit le drame de Valence (...) il y a deux ans une collègue a été assassinée dans son agence, donc forcément c'est quelque chose qui est présent à l'esprit" explique Loïc Barboux. Concernant l'agressivité des demandeurs d'emploi, il évoque une forme d'habitude que se forgent les agents.

Selon ce délégué syndical FO, les tensions sont plus importantes depuis le durcissement des règles pour avoir le droit aux allocations chômage ces dernières années, mais aussi avec la mise en route de la dématérialisation.

Suite à l'agression des deux agents d'Argenton-sur-Creuse, un comité social et économique extraordinaire devrait se tenir ce vendredi 11 août.