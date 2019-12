Argenton-sur-Creuse : une femme agresse des pompiers pendant une intervention

Argenton-sur-Creuse, France

C'est un comble auquel les pompiers deviennent malheureusement de plus en plus souvent confrontés. À Argenton-sur-Creuse, vendredi 6 décembre, une femme ne se sent pas bien. Elle est victime semble-t-il d'un malaise. Les pompiers sont appelés et interviennent rapidement sur place pour venir secourir la victime. C'est là que la femme porte plusieurs coups violents. Deux pompiers ont été touchés, a appris France Bleu Berry, confirmant une information de nos confrères de La Nouvelle République.

On ignore totalement les raisons de cette agression soudaine et inattendue. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée.