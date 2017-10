Argiésans (90) : les parents dénoncent l'oubli de leur enfant dans le bus de la cantine

Le petit Nathan (6 ans) a oublié de descendre du bus pour aller à la cantine. Ses parents l'ont retrouvé dans leur village. Ils reprochent au service de restauration scolaire et à la mairie d'Argiésans de ne pas les avoir prévenus de l'absence de leur fils. L'incident divise les parties concernées.

Le petit Nathan (6 ans) n'est pas près d'oublier la mésaventure qu'il a connue le 21 septembre dernier, et ses parents non plus. Ce jour-là, le garçonnet, scolarisé en classe de CP dans la commune de Buc (Territoire de Belfort), oublie de descendre du bus qui l'emmène à la cantine d'Argiésans, une commune voisine où est installée la restauration scolaire du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Personne ne le remarque et l'enfant poursuit son trajet jusqu'à Banvillars où il habite. Là, il descend et attend que sa maman vienne le chercher comme d'habitude à cet arrêt de bus.

"Personne ne nous a prévenus de l'absence de notre fils à la cantine" - Mélanie, la maman de Nathan

Sauf que l'enfant se retrouve tout seul. C'est Mélanie, sa maman, qui raconte : "Voyant que je n'étais pas là, mon fils décide de rentrer à la maison, mais vu qu'on n'était pas là, il repart rejoindre son père dans son atelier à l'opposé du village". La mère de famille récupère son enfant et le ramène à la cantine d'Argiésans. "Mon fils a oublié de descendre du bus pour la cantine. Il s'est trompé de jour, il pensait qu'il n'y mangeait pas ce jour-là" explique la mère de famille encore traumatisée plusieurs semaines après l'incident, et en colère.

"Déjà mon enfant, à peine 6 ans, s'est retrouvé seul dans les rues de notre village, mais en plus, le service de restauration scolaire n'a pas cherché à nous alerter. C'est ça que je n'accepte pas, c'est que les parents doivent être prévenus, puisque nous, on doit appeler pour dire que l'enfant est absent, de ne pas s'inquiéter. En revanche, en retour, je constate qu'on ne nous prévient pas quand l'enfant n'est pas à la cantine alors qu'il y est inscrit ce jour-là". Les parents de Nathan sont toujours très remontés contre le service de restauration et la mairie d'Argiésans.

On comprend l'inquiétude des parents, mais c'est aux enfants aussi de savoir quand ils vont à la cantine, ou pas"- Roger Lauquin, le maire d'Argiésans

Le maire d'Argiésans, en charge de la restauration scolaire du RPI, ne conteste pas les faits. Roger Lauquin compatit même mais se défend d'une quelconque responsabilité. "Je comprends l'inquiétude des parents, qui retrouvent leur enfant chez eux alors qu'il devrait être à la cantine. Néanmoins, la personne qui s'occupe de la restauration scolaire, son rôle c'est de prendre les enfants et de les faire manger à midi et pas autre chose". L' élu en appelle également à une meilleure responsabilisation des enfants par leurs parents "Il ne faut pas non plus que les enfants n'en fassent qu'à leur tête, et ne sachent pas quel jour ils doivent manger à la cantine, et quel jour ils n'y mangent pas". Rappelons quand même qu'il s'agit d'enfants de maternelle et de primaire, soit de très jeunes enfants.

Une liste et un appel des élèves pour la cantine dès ce lundi

Reste que le maire d'Argiésans prend la mesure de l'incident, conscient qu'il y a quand même un dysfonctionnement dans ce service de transport à la cantine scolaire. Roger Lauquin s'explique :"Pour que cela ne se reproduise plus, l'accompagnatrice présente dans le car, qui ne s'occupait jusqu'alors que des élèves de maternelle, aura dorénavant la liste de tous les enfants qui mangent à la cantine, ceux de primaire compris. Elle fera un appel avant la montée dans le bus, et ce pour chaque classe, et dans chaque école. Et les élèves concernés seront descendus automatiquement du bus à la restauration scolaire d'Argiésans".

Les parents du petit Nathan n'excluent pas de porter plainte pour oubli d'un enfant contre le RPI s'ils ne sont pas reçus par le maire d'Argésians dans la semaine. Ce dernier ne leur a adressé pour l'heure qu'un seul courrier reçu ce weekend. Roger Lauquin rappelle n'avoir été informé d'aucun incident de ce genre dans le RPI depuis plus de 30 ans. Plus d'une quarantaine d'enfants sont inscrits à la cantine scolaire d'Argiésans.