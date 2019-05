Gendarme tué en Ariège : la personnalité du chauffard décortiquée par la cour

Foix, France

Pour cette première journée aux assises de l'Ariège à Foix, les jurés se sont penchés sur la personnalité de l'homme qui a renversé mortellement un gendarme en 2016, près de Tarascon-sur-Ariège.

Une première rencontre tendue avec la cour

Dans le box, les cheveux bruns et une barbe de quelques jours cachent difficilement un scorpion massif tatoué sur la partie droite de l'accusé.

L'homme au regard sombre n'a d'yeux que pour sa compagne, Sandy, co-accusée jugée pour complicité de conduite sans permis et sans assurance et qui comparait libre. "Ne pleure pas Sandy", lui souffle-t-il, repris à l'ordre tout de suite par le président de la cour. "Ne me cassez pas la tête", rétorque l'accusé de 33 ans, immédiatement expulsé de la salle.

À son retour, les jurés découvrent un homme au casier judiciaire lourd : 28 condamnations, 12 ans de prison. "Vous avez un rapport difficile à la loi," lui lance le juge. "Il y a pire", répond l'accusé.

Au fil de l'audience, la salle découvre un homme dépendant à l'alcool, impulsif, battu par son père quand il avait un an, puis placé à l'assistance publique à 12 ans.

Pour avoir écrasé ce gendarme en novembre 2016, il risque la prison à vie. Verdict attendu vendredi 10 mai.