Ariège : 45 brebis retrouvées mortes, la faute à l'ours selon la Chambre d'agriculture

Au Bentaillou, à Sentein (Ariège), 45 brebis ont été retrouvées mortes vendredi 19 août. Pas un jour ne passe dans le Couserans sans qu'un ours issu du plan de réintroduction n'attaque les troupeaux assure la Chambre d'agriculture de l'Ariège qui interpelle la Préfète du département.

La Chambre d'agriculture de l'Ariège interpelle la Préfète du département ce mardi dans un communiqué de presse. Selon elle, une nouvelle attaque de troupeau est imputable à l'ours présent dans les Pyrénées. 45 brebis ont été retrouvées sans vie, le 19 août dernier, à Sentein, au Bentaillou, dans le Couserans.

Une attaque d'ours chaque jour, selon les éleveurs

Les 45 brebis ont été retrouvées mortes à flanc de montagne. Elles auraient été victimes d'un dérochement. Autrement dit, un ours les aurait effrayées et elles auraient sauté pour lui échapper. Certaines de ces brebis étaient pleines. Les brebis ont ensuite étaient dévorées par les vautours.

Selon la Chambre d'agriculture de l'Ariège, qui défend les éleveurs, "pas un jour ne passe sans qu'un des 60 ours issus du plan de réintroduction n'attaque les troupeaux."

La Préfète interpellée

Le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège assure que les mesures proposées par l'Etat sont inefficaces. "Aucune clôture électrifiée, aucun gardiennage renforcé, aucun chien Patou ne pourra empêcher les ours de précipiter les brebis dans des pentes, partout escarpées, de nos estives Ariègeoises", selon Philippe Lacube persuadé que des solutions existes pour protéger le pastoralisme.

"Madame la Préfète de l'Ariège donnez-nous des armes légales." — Philippe Lacube

Philippe Lacube interpelle directement la Préfète de l'Ariège : "Madame la Préfète, vous l'avez vu de vos yeux et entendu avec effroi au Bentaillou : la cohabitation entre l'ours et le pastoralisme est impossible. En votre qualité de représentante de l'Etat en Ariège, faites-en officiellement le constat, faites-le remonter à ces ministères parisiens si loin de la réalité du terrain et vous rendrez justice aux éleveurs. Contre la dévastation du travail des éleveurs [...] donnez-nous des armes légales."