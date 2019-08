Ariège : des policiers et des pompiers caillassés à Pamiers

Dans la nuit de vendredi à samedi, des policiers et des pompiers ont été injuriés et caillassés à Pamiers, en Ariège. Un policier a été blessé à la tête. Précisions.

Des policiers ariégeois insultés et caillassés lors d'une intervention à Pamiers, près de Foix, dans la nuit de vendredi 2 à samedi 3 août

Pamiers, France

"On appelle ça un guet-apens." Voilà ce que nous explique une source policière. La police de l'Ariège a porté plainte après une intervention qui a mal tourné dans la nuit de vendredi 2 août à samedi 3 août.

Un policier blessé à la tête

Les pompiers ariégeois ont été appelés, vers 3h du matin, pour des feux de containers près de HLM de Pamiers.

Les policiers arrivent les premiers sur place, et subissent alors des insultes et des jets de projectiles, notamment des pierres et de bouteilles en verre. L'une de ces pierres a touché la tête d'un des policiers, qui a été blessé. Selon nos informations, il a dû avoir dix points de suture.

Personne n'a pu être interpellé au moment des faits. Le parquet de Foix est saisi de l'affaire, selon la police.