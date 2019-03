Ariège : deux associations écologistes portent plainte contre un écobuage sauvage, un acte de "pyromanie"

Bédeilhac-et-Aynat, France

Deux associations écologistes ont déposé plainte au tribunal de Foix ce mardi contre un écobuage sauvage qui avait ravagé 100 hectares sur les hauteurs de Bédeilhac-et-Aynat le 3 mars dernier. 70 pompiers et quatre canadairs avaient été mobilisés. Cet écobuage non déclaré s'était produit en pleine période de chaleur, alors que la Préfète de l'Ariège avait pris un arrêté d'interdiction des écobuages, après une série de feu dans les estives.

Allumer un feu dans ces conditions s'apparente à de la pyromanie, c'est un acte criminel" estime Marcel Ricordeau

Marcel Ricordeau, président du "Comité Ecologique Ariégeois" qui a déposé plainte avec l'association "France Nature Environnement", veut provoquer une réflexion sur la pratique de l'écobuage : "Ce que nous dénonçons, ce sont toutes les conséquences sur la flore et la faune, et aussi sur la qualité de vie, parce ce qu’il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ces feux allumés en hiver ou à l’automne en période sèche. On voudrait contribuer à y mettre fin."

"Est-ce qu’un écobuage se justifie systématiquement comme autrefois ?", se demande le président du Comité Ecologique Ariégeois. "Les conditions du milieu ont évolué, il s’est embroussaillé, c’est vrai que la pratique de l’écobuage est devenue plus risquée qu’autrefois. Il y a tout un tas de circonstances où il vaut mieux l’éviter."

Une réponse ferme

La plainte des écologistes ariégeois est désormais entre les mains du procureur de Foix qui a déjà promis "une réponse ferme à l'encontre de ceux qui auront par de tels agissements risqué la vie de leurs concitoyens et des membres des forces de secours".

Vendredi dernier (le 22 mars), deux hommes de 35 et 64 ans ont été interpellés après un écobuage mal maîtrisé sur les hauteurs de Tarascon-sur-Ariège. Ils ont expliqué qu'ils voulaient nettoyer les lieux des herbes sèches et qu'ils ont été dépassés par l'incendie qui a mobilisé plusieurs casernes de pompiers et un hélicoptère bombardier d'eau. Ils devront s’expliquer devant la justice le 10 septembre prochain.