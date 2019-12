Ariège : deux incendies à Foix devant et dans un bâtiment appartenant au Conseil départemental

Les incendies ont eu lieu devant et dans un bâtiment du Conseil départemental

Foix, France

Les pompiers de l'Ariège sont intervenus à deux reprises la nuit dernière en plein centre-ville de Foix. Un véhicule a d'abord pris feu vers 2h devant le centre d'action sociale situé 9 rue du Lieutenant Paul Delpech. Quelques heures plus tard, un bureau de ce même bâtiment a pris feu. Il n'y a pas eu de victime.

Enquête en cours

On ne sait pas encore si le premier incendie de véhicule s'est propagé au bâtiment. Le Conseil départemental de l'Ariège n'est dit pas plus pour l'instant et attend les résultats de l'enquête ouverte.