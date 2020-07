Ariège : deux personnes blessées dans l'explosion d'une maison à Oust

Les pompiers ariégeois ont été appelés vers 7h30 ce lundi 6 juillet pour une explosion à Oust, à deux kilomètres de Seix en Ariège. Ce sont des voisins qui ont entendu un gros "boum" et prévenu les secours.

La maison s'effondre après l'explosion

Selon les pompiers, une bouteille de gaz de 13 kilos a explosé et entraîné l'effondrement d'une maison 20m2. A l'intérieur, il y avait un homme de 40 ans et une femme d'une soixantaine d'années qui ont été en partie ensevelis par les gravats. Ils ont survécu mais lui est gravement brûlé et il est hospitalisé à Rangueil, à Toulouse, elle est plus légèrement touchée et hospitalisée au CHIVA, l'hôpital de Saint-Jean-de-Verges.

L'explosion a entraîné des projections vers les maisons environnantes, dégradant quelques toitures, mais il n'y a pas d'autres blessés. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés, ils ont terminé leur intervention vers 12 heures.