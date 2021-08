Ariège : le spéléologue "Jeannot" trouve la mort après un malaise en excursion

Un spéléologue chevronné de 67 ans est mort ce jeudi, vraisemblablement après avoir fait un malaise, dans une ancienne mine gallo-romaine souterraine proche de Larbont en Ariège. Cet homme "bien connu depuis plus de 30 ans" par les spéléologues ariégeois, avait notamment participé à des études sur la mine où il est décédé, à 45 mètres sous terre. Le procureur de Foix a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce décès, mais il semble bien que le malaise soit la cause du décès.

Jean Bayot dit "Jeannot", était en train de remonter une cavité dans l'ancienne mine. Sa femme, présidente de la société de spéléoligue de l'Ariège, était à ses côtés. Ce sont certains de ses proches aussi, des bénévoles de Spéléo-Secours Ariège, qui ont remonté le corps à la surface, en collaboration avec les pompiers.