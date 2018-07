Six enfants qui suivaient une colonie de vacances à Rabat-les-Trois-Seigneurs (Ariège) ont été hospitalisés ce jeudi soir après avoir été pris de vomissements.Ils ne sont pas en danger.

Rabat-les-Trois-Seigneurs, France

Seize enfants d'une colonie de vacances de Rabat-les-Trois-Châteaux, dans l'Ariège, ont été pris de nausées et de vomissements ce jeudi soir, et six d'entre eux ont dû être hospitalisés. Ils ont été transportés vers le Chiva, le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège, dans la soirée mais ils ne sont pas dans un état critique.

La préfecture de l'Ariège indique qu'ils devraient sortir dans la journée, et que des contrôles sanitaires et alimentaires sont réalisés pour identifier la cause des malaises.

D'après le maire, Daniel Cuminetti, les enfants pris de vomissements présentaient des symptômes de déshydratation. Ils avaient passé l'après-midi à faire du canoë et des olympiades.

La colonie de vacances compte cette semaine 41 pensionnaires, originaires de la région toulousaine et d'Ariège. Trois vacanciers du même centre avaient eu des symptômes similaires la semaine dernière, précise par ailleurs France info.

La qualité de l'eau de la commune a été testée et n'est pas en cause.