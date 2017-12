Montferrier, Ariège, France

Dimanche après-midi, les gendarmes du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de l'Ariège à Savignac-les-Ormeaux reçoit l'appel de proches d'un randonneur. L'homme de 61 ans est parti marcher en raquette tout seul à 8 heures du matin sur les hauteurs du massif de Saint-Barthélémy, près de Luzenac. Mais à 17 heures 30, il n'a pas donné de nouvelles et la nuit s'apprête à tomber.

Le Col du Girabal se situe dans le massif de Tabe (ou massif de Saint-Barthélémy). - Capture Google Maps

Aussitôt, le PGHM engage un hélicoptère sur le secteur et repère facilement un promeneur seul et blessé en contrebas du col du Girabal, sur la commune de Montferrier. Il avait glissé dans la neige et s'était grièvement blessé. Polytraumatisé, le sexagénaire a été héliporté au centre hospitalier Ariège Couserans (Chac) de Saint-Girons.