Les Monts d'Olmes, Montferrier, France

L'accident a eu lieu en marge des célébrations de la petite station de ski qui fêtait le retour au bercail de Perrine Laffont. Selon les premiers éléments la victime, un homme de 19 ans originaire de l'Aude, a chuté alors qu'elle descendait la piste bleue dite des "Myrtilles" avec son père. Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de l'Ariège a été prévenu peu avant 16 heures et les gendarmes se sont rendus aux Mont d'Olmes par hélicoptère.

À cause de la mauvaise météo, les hommes du PGHM ont du se poser au pied des pistes, au niveau du poste de secours, et se sont rendus sur les lieux de l'accident en moto-neige. Ils n'ont pu que constater le décès du jeune homme et une enquête a été ouverte. La station des Mont d'Olmes, sous le coup de l'émotion, a décidé d'annuler la descente aux flambeaux et le feu d'artifice prévus le soir qui devaient terminer la journée de fête pour le retour de la championne olympique.