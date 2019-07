Ariège : un véhicule de l'office de la chasse et de la faune sauvage incendié volontairement

Ce mercredi matin, à Auzat, alors qu'ils réalisaient une expertise d'une estive, des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont constaté que leur voiture avait été volontairement déplacée et incendiée. La préfète de l'Ariège condamne fermement cet acte.

Auzat, France

Les esprits s'échauffent en Ariège avec l'incendie ce mercredi 17 juillet au petit matin d'un véhicule de l'office de la chasse de la faune sauvage sur la commune d'Auzat. Deux agents de l'ONFCS et un de la Direction des Territoires venaient réaliser une expertise sur une estive auprès d'un berger, le président du groupement pastoral de Bassies-Lartigue, et ses brebis susceptibles d'avoir été attaquées par les ours.. Pendant leur travail, leur voiture garée à côté de celle de l'éleveur a été déplacée et incendiée.

Des expertises qui permettent de déclencher les indemnisations aux éleveurs victimes de l'ours

Dans un communiqué ce mercredi soir, la préfète de l'Ariège Chantal Mauchet condamne fermement le comportement "irresponsable" des personnes à l’origine de cet acte.

La préfète renouvelle tout son soutien aux éleveurs et bergers touchés par les prédations, mais ne peut tolérer que des atteintes individuelles soient portées aux agents publics dans l'exercice de leur mission. — Communiqué de la Préfecture

Chantal Mauchet renouvelle son appui et sa confiance aux personnels de l'ONCFS qui montent quotidiennement en estive avec les bergers et les éleveurs. Elle rappelle que ce sont ces expertises qui permettent de connaître de la façon la plus précise possible les atteintes portées par les ours aux troupeaux, et de déclencher les indemnisations auxquelles ont droit les éleveurs.

Il faut rappeler le contexte tendu en Ariège, après fin juin le dérochement de plus de 250 brebis, tombées dans le massif de l'Aston à cause de la présence d'un ours, ce qui avait ravivé les tensions entre les partisans d'un retrait graduel d'ours dans la zone et ceux plaidant pour un renforcement de la protection des troupeaux. La population d'ours dans le massif pyrénéen est estimée actuellement à plus d'une quarantaine de spécimens.