Arles : des coups de feu tirés quartier Barriol, deux personnes blessées

Un homme et une femme ont été pris en charge par les pompiers qui interviennent sous protection policière. On ne connaît pas la gravité des blessures des deux victimes.

Des coups de feu tirés vers 11 heures, ce samedi matin, à Arles, dans le quartier sensible de Barriol. Deux personnes, un homme et une femme, ont touchées. Pour l'heure, on ne connaît pas ni l'âge ni la gravité des blessures des deux victimes. Peu avant midi, les pompiers ont obtenu l'autorisation de les prendre en charge.

Les secours interviennent sous protection policière. Un important dispositif de sécurité a, en effet, été déployé. La police nationale d'Arles, qui a reçu des renforts venus de Marseille, s'est employée notamment à sécuriser la zone.