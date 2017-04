Arles: grosse frayeur à la fête foraine

Samedi, un groupe de personnes s'est retrouvé coincé dans un manège à sensations fortes à Arles. Pour le coup, ils n'ont pas été déçus.

Ils s'attendaient à des sensations fortes et ils n'ont pas été déçus. Samedi soir, un peu avant 20 heures, un groupe de personnes grimpe dans le manège « Sky flyer » de la fête foraine située place Lamartine sur la commune d’Arles. Sauf, que celui-ci se tombe subitement en panne, à 19h43 précisément.

Sept personnes se retrouvent bloquées dans les nacelles les plus hautes! Les pompiers ont donc dû intervenir. Ils ont été obligés de sortir la grande échelle de 30 mètres et deux "camion bras élévateurs articulé" pour secourir ces trois enfants et quatre adultes... qui attendront sûrement un petit moment, avant de remonter dans ce genre de manège, même si heureusement, aucune victime n'est à déplorer.