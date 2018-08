Les gendarmes sont à la recherche d'un pensionnaire du centre de convalescence et de réadaptation « Le Château bleu » à Arles sur Tech qui a disparu depuis ce dimanche soir 17h. L'homme âgé de 59 ans souffre de diabète et de troubles de désorientation.

Arles-sur-Tech, France

Depuis dimanche 19 heures, la gendarmerie de Céret est sans nouvelle d’un pensionnaire du centre de convalescence et de réadaptation « Le Château bleu » à Arles sur Tech .

Il s’agit de monsieur SALHI Bernard âgé de 59 ans, qui est diabétique et qui souffre de problèmes d’orientation.

Il a été vu pour la dernière fois dans l’établissement (où il est admis depuis 3 jours) à 17 heures ce dimanche 12 août et n’était pas présent à l’appel de 18h30 pour le dîner.

Les recherches entreprises par les gendarmes et qui se poursuivent sont restées infructueuses jusqu’à présent.



Il est vêtu d’un short bleu, d’un haut noir et a des chaussons noirs. Il est porteur d’un bracelet d'identification au poignet. Il est chauve, de teint mât et présente des tâches blanches sur le visage. Il mesure 1m72 et sa mobilité est réduite.

Si vous avez des éléments à communiquer sur la personne recherchée, prenez immédiatement contact avec

- la gendarmerie de CERET au : 04 68 68 48 10

- la gendarmerie d’ARLES SUR TECH 04 68 39 10 04