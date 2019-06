Armada 2019 à Rouen : cinq blessés légers et des dégâts matériels au passage de la tempête Miguel

Rouen, France

Le site de l'Armada de Rouen a été évacué dans le calme en fin de journée ce vendredi 7 juin 2019. En cause : la tempête Miguel et des rafales de vent qui soufflaient sur les quais de Seine. Cinq personnes ont été légèrement blessées "par projection" et quelques dégâts matériels sont à déplorer sur le site. Des tentes ont été cassées, des éléments se sont détachés et des lampadaires ont été cassés.

"Tout devrait pouvoir recommencer."

Joint vers 19h ce vendredi, le directeur de cabinet du préfet de Seine-Maritime précise que les prévisions météo sont identiques pour toute la soirée et l'évacuation du site a été maintenue."Il faut attendre que le mauvais temps passe. On espère qu'on aura un peu moins de vent ce samedi et tout devrait pouvoir recommencer." Plus tôt dans la journée, l'annulation des concerts, du feu d'artifice et de la levée du pont avaient été décidés par les organisateurs.