Armada 2019 à Rouen : vous ne pourrez pas y venir avec votre chien ou avec une valise

Pour cette Armada 2019 placée sous très haute sécurité, la liste des interdictions est longue. Couteaux, aérosols, valises et même animal, on vous dit tout sur ce que vous n'aurez pas le droit d'emporter sur les quais de Rouen.

Rouen, France

Comme tout événement accueillant beaucoup de visiteurs, l'Armada est soumis à un imposant dispositif de sécurité. Avec 5 points d'entrées pour accéder aux quais, des sas où des vigiles vous passeront au détecteur de métaux, pourront ouvrir vos sacs et vous palper.

Et voici la liste de ce que vous ne pourrez pas emmener avec vous à l'Armada :

- Couteaux, armes ou explosifs

- Aérosols

- Bouteilles en verre

- Trottinette, skate-board

- Valises

- Animal de compagnie

Pour ce dernier point d'interdiction, l'organisation le justifie par "des mesures de sécurité" et la crainte de "mouvements de foule qui pourraient être consécutifs à l'attaque d'un chien par un autre". Mais cette interdiction fait pester de nombreux visiteurs "C'est ridicule, je ne vois pas le danger, mon chien est tout petit et l'interdiction n'était pas mentionnée", regrette un couple venu de Dieppe. Un autre couple venu du Pas-de-Calais a, lui, dû se séparer : madame dans le périmètre sans le chien et monsieur en dehors avec l'animal.

Voici la liste de ce que vous pourrez prendre avec vous :

- Sac à dos (mais ils seront ouverts par les vigiles)

- Bouteilles en plastique (mais pour les concerts le soir, il faudra enlever les bouchons)

- Pique-nique

- Casque de moto (mais il faudra les porter à la main car il n'y a pas de consigne)