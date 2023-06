Armada 2023 : un pompier plonge pour secourir deux visiteurs tombés dans la Seine

Deux personnes ont dû être secourues en fin de matinée ce mercredi après une chute dans la Seine. Ces deux personnes, un couple de retraités, qui visitaient l'Armada de Rouen (Seine-Maritime) se promenaient sur les quais rive-droite lorsque la dame a voulu se décaler pour ne pas gêner la prise d'une photo. Elle était au bord du quai et a chuté dans la Seine.

Son mari a aussitôt voulu lui porter secours et a sauté dans le fleuve alors qu'il ne savait pas nager. Par chance, dans leur mésaventure, tout cela s'est déroulé entre les voiliers l'Etoile du Roy et le Français, à savoir à une vingtaine de mètres seulement du stand du SDIS 76 .

Un sauvetage rapide

Des témoins de la scène ont donc tout suite donné l'alerte aux pompiers et le lieutenant Frédéric Piano qui se trouvait là a accouru sur le quai. "Juste le temps de retirer mes chaussures et le téléphone de ma poche et j'ai sauté". Celui qui est aujourd'hui chargé du développement des logiciels informatiques a tout de même des années de secours derrière lui et notamment en milieu aquatique.

Il a donc pu aller chercher et mettre en sécurité les deux personnes en commençant par le mari qui commençait à dériver car la Seine est un fleuve où le courant est fort. Et puis par chance encore, à cet endroit, il y a une échelle qui a permis de remonter les deux personnes sans difficulté. "Cela s'est très bien passé" sourit après coup le pompier.

Prudence près du bord des quais

Mais le lieutenant tient à lancer un message de prudence à tous les visiteurs de l'Armada. "Ne vous approchez pas trop du bord du quai, il y a beaucoup de monde. La température de l'eau (qu'il estime à 25 degrés en surface d'après sa montre) n'est pas le problème en ce moment mais le courant est fort et surtout avec les bateaux cela peut être dangereux. On peut se retrouver vite sous une coque".

