Armé d'un couteau il volait des jeunes dans le centre-ville de Valence

Un jeune homme de 18 ans originaire de Valence a été entendu par le parquet de Valence ce dimanche après-midi. Depuis le 7 octobre il volait des téléphones à de jeunes valentinois en les menaçant avec un couteau. Il a été placé en détention et sera jugé ce lundi en comparution immédiate.

Dans la nuit du 12 novembre vers 1 heure du matin, trois jeunes sortent du Sunshine, une discothèque de Valence lorsqu'ils tombent nez-nez avec leur agresseur cagoulé et ganté. Un jeune de 18 ans originaire de Valence, leur demande leur téléphone avec les écouteurs ainsi que leur portefeuille. Le ton est virulent, il profère des menaces "je vais vous planter", à tel point que les trois victimes finissent par céder leur téléphone. Les trois jeunes déposent plainte. Le vendredi 12 novembre, dans l'après-midi la brigade anticriminalité arrive à géolocaliser l'iPhone d'une des victimes. L'homme est interpellé et détient d'autres téléphones et d'autres cartes-sim. Il est placé en garde à vue.

Finalement les policiers arrivent à remonter 4 faits du même type avec le même mode opératoire. Le 7 octobre, il avait déjà volé deux autres personnes et récupéré une sacoche, le 28 octobre il saisissait trois autres portables. Au total l'individu a fait neuf victimes en un peu plus d'un mois et à chaque fois les agressions se déroulaient dans le centre-ville de Valence.