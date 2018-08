Armentières, France

Une enquête de la police judiciaire de Lille est en cours, à Armentières, pour des faits d'homicide volontaire. La victime est une femme, une personne âgée à mobilité réduite, dont la disparition a été signalée en milieu de semaine et dont le corps n'a toujours pas été retrouvé ce vendredi.

Selon le parquet de Lille, qui a ouvert les investigations, un membre de la famille de cette femme a été placé en garde à vue jeudi.

Recherches en cours

Depuis jeudi matin, un vaste dispositif de recherches est en place le long et dans la Lys pour retrouver le corps de la victime, qui pourraient être dissimulé sous l'eau.

Sur place, une vingtaine de pompiers - dont trois plongeurs, et une brigade cynophile - inspectent les berges et sondent le fond du canal, au niveau du quai de la Dérivation, et jusqu'à la rue Louise Michel.

Une quinzaine de policiers municipaux et nationaux sont aussi mobilisés. Les investigations se poursuivent.