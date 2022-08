Deux adolescents en détention provisoire après une agression au couteau et à la barre de fer, dans le Cher

L'affaire interpelle en raison de l'âge des personnes arrêtées. Deux adolescents de 16 et 17 ans sont en détention provisoire depuis jeudi 18 août, après une violente agression dans le Cher. Mardi, à Sury-és-Bois, ils auraient pris pour cible deux hommes de 60 et 50 ans. Munis d'une barre de fer et d'un couteau de cuisine, les deux jeunes auraient volé leur véhicule et un téléphone portable. Les victimes ont reçu trois et huit jours d'incapacité totale de travail.

Interpellés dans la foulée, les adolescents ont été placés en garde à vue. Ils sont désormais incarcérés à Tours et à Moulins. L'enquête pour vol avec armes se poursuit.