Armes détenues illégalement en Corse, l’État facilite la régularisation

Une opération nationale d'abandon simplifié d'armes vient d'être lancée par le Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer, elle débutera à compter de ce vendredi et durera jusqu'au 2 décembre, avec 8 lieux de collectes, commissariats de police et brigades de gendarmerie, prévus à cet effet sur l'ensemble du territoire insulaire.

ⓘ Publicité

Un taux d'armement en Corse parmi les plus élevés de France

Il s'agit d'armes de chasse ou issues des Première et Seconde Guerres mondiales, le plus fréquemment acquises par héritage, comme l'explique Danyl Afsoud, le directeur de cabinet du Préfet de Corse : « Le ministère de l'Intérieur a eu l'occasion de communiquer sur le fait que 5 000 000 de personnes détenaient des armes en France, 2 000 000 les détenaient illégalement et cette opération a vocation à leur permettre soit de restituer leurs armes au service de police et de gendarmerie s'ils souhaitent s'en défaire ou au contraire d’en régulariser la situation administrative sans contraintes administratives, ni poursuites judiciaires. Il y a en Corse 30 à 35 000 chasseurs, environ 5 300 tireurs sportifs donc ça fait un nombre d'armes d'environ 340 armes pour 1000 habitants ce qui est supérieur au niveau national. Et c'est la raison pour laquelle cette opération est d'autant plus importante en Corse qu'elle permettra vraisemblablement de régulariser la situation d'armes qui auraient pu être héritées par les uns, les autres et pas toujours déclarées. » On dénombre, dans l'île 340 armes pour 1 000 habitants, la moyenne nationale était en 2021 de 80 armes pour 1 000 habitants.

Une législation qui a évolué

Si la France compte, selon le SIA-Système d'Information des Armes, près de 5 millions de détenteurs légaux d’armes, il est estimé qu’au moins 2 millions d’habitants détiendraient des armes qui n’ont pas fait l’objet de déclarations, notamment après un héritage.

Lisandru Rossi, armurier à Bastia © Radio France - Roland Frias

Pour Lisandru Rossi, armurier à Bastia, c'est un type d'armes bien précis qui est ciblé à travers cette opération lancée par le Ministère de l'Intérieur et de l'Outre-Mer : « Il y a eu une loi en 2011/2013 pour déclarer les armes, tout ce qui était avant 2011, une certaine catégorie d'armes, qu’on appelle fusils à canon lisse et un coup par canon, n'était pas à la déclaration, on pouvait les acheter avec un permis de chasse, une licence mais on n’avait pas besoin de les déclarer. Préfecture, Etat, ne savent pas où sont ces armes. Aujourd'hui donc c'est plutôt ciblé sur ce type d'armes et également, comme dans toute la France, il y a beaucoup d'armes des Première et Seconde Guerres mondiales qui se baladent et beaucoup de fusils de chasse hérités du grand-père ou de l'arrière-grand-père. À la base, il devait y avoir au sein du système SIA un volet où l’on pouvait s'inscrire nous-même et déclarer les armes trouvées mais là ils font ça parce que comme il y a beaucoup d'armes de guerre ils veulent absolument les récupérer et tout ce qui est armes de chasse les gens pourront les garder. »

Les points de collecte en Corse

En Haute-Corse :

Bastia : Commissariat, 10 bis rue du Commandant Luce de Casabianca

: Commissariat, 10 bis rue du Commandant Luce de Casabianca Calvi : Brigade de gendarmerie, route de Porto

: Brigade de gendarmerie, route de Porto Corte : Brigade de gendarmerie, caserne Porette

: Brigade de gendarmerie, caserne Porette Ghisonaccia : Brigade de gendarmerie, 705 route de Ghisoni

En Corse-du-Sud :

Ajaccio : Commissariat, rue Général Fiorella

: Commissariat, rue Général Fiorella Peri : Brigade de gendarmerie, Facciata Rossa

: Brigade de gendarmerie, Facciata Rossa Propriano : Brigade de gendarmerie, 17 rue Charles Tomasini

: Brigade de gendarmerie, 17 rue Charles Tomasini Porto-Vecchio : Brigade de gendarmerie, Caserne Graziani, rue du Général Colonna d’Istria

Des sites accessibles de 9h à 17h en semaine.