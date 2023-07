Armes, drogue et voitures trafiquées : 20 personnes jugées en correctionnelle à Béziers

Au début de l'enquête qui a duré deux ans, l'affaire porte sur de la vente de cocaïne et de cannabis à Montblanc. Mais de fil en aiguille, les gendarmes sont amenés sur d'autres pistes et comme le dossier prend de l'ampleur, un groupe composé de huit personnes est mis sur pied. Ce groupe se concentre sur plusieurs membres d'une même famille, des Arméniens de Béziers, soupçonnés d'être à la tète d'une organisation structurée, avec des relais dans le secteur.

La famille est soupçonnée de se livrer à un trafic de drogue et de cigarettes de contrebande qui alimente notamment le milieu de la nuit biterrois. Les investigations débouchent ensuite sur des ventes d'arme et des ventes de voitures aux compteurs trafiqués dans trois garages, à Vendres et à Béziers. Près de 150 victimes sont recensées.

Vague d'interpellations

Le 4 avril 2022, les gendarmes mènent une opération d'envergure, Près de 300 militaires mobilisés dont certains du GIGN. Un hélicoptère, cinq équipes cynophiles pour une vague d'interpellations au cours de laquelle 20 personnes sont arrêtées à Montpellier, Béziers Sète, Millau (Aveyron) et Vincennes (Val de Marne).

Les saisies sont elles aussi impressionnantes : 16 armes longues, 18 armes de poing, des munitions de tous calibres, 300g de cocaïne, 540 cartouches de cigarettes et 77.000 euros en liquide. Dans le même temps, des procédures de saisies de biens et de comptes bancaires sont lancées pour près d'1,5 million d'euros.

Le procès s'ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel de Béziers. Il dure huit jours, jusqu'au mercredi 12 juillet. Il sera également question de blanchement en bande organisée.