Lors d'un contrôle début septembre au cabaret-club "Le Milliardaire", les policiers ont constaté plusieurs infractions : armes en tout genre, travail dissimulé et non-respect de l'interdiction de fumer. L'établissement doit fermer pour deux mois à compter du 30 octobre.

Armes et travail au noir dans un cabaret de Montpellier

Montpellier, France

C'est à la demande du procureur de la République que les policiers se sont présentés à la porte du cabaret-club "Le Milliardaire" au sud de Montpellier, pas très loin du Mas de Grille, le 6 septembre à 2h du matin. À l'intérieur de l'établissement, des clients attablés fumant cigarettes ou narguilé, hors de l'espace prévu à cet effet. Le contrôle permet aussi de constater que le DJ n'est pas déclaré mais surtout, de mettre la main sur des armes en tout genre.

Un arsenal dans une boite de nuit

Tout d'abord, une machette avec une lame de 60 cm dans son étui et une matraque type tonfa. Ensuite les policiers découvrent une arme de chasse, canon et crosse sciés, chargée de deux cartouche et dont le numéro d'identification a été effacé. Enfin, dans une sacoche noire près de la caisse, une arme de poing, une 22 long rifle, chargeur engagé avec 11 cartouches prêtes à l'emploi. Sans compter les 200 cartouches saisies dans un sac.

L'établissement est fermé pour deux mois à compter du 30 octobre.