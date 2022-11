Restitution des armes : "Éviter les accidents domestiques et lutter contre les violences intrafamiliales"

Il va falloir sortir les vieilles armes du grenier ! Une grande opération de restitution des armes trouvées ou héritées est organisée par l'État à partir du vendredi 25 novembre, dans tout le pays. Jusqu'au 2 décembre, elles doivent être ramenées dans des points de collecte : en Moselle, les hôtels de police de Metz et Thionville et les gendarmeries de Château-Salins et Farebersviller y seront dédiés. Les déposants ne seront visés par aucune poursuite judiciaire. Ceux qui veulent garder leurs armes pour des raisons affectives doivent au moins les enregistrer dans le nouveau système d'information sur les armes , déjà utilisé par les chasseurs . Selon le ministère de l'Intérieur, cinq à six millions d'armes sont illégalement détenues dans les caves et greniers du pays.

"Le premier objectif de cette opération, c'est que tous nos concitoyens soient bien informés", explique Jean-Simon Mérandat, responsable du service central des armes et explosifs au ministère, invité de France Bleu Lorraine. "Dans les territoires où il y a des armes issues des guerres mondiales, comme en Moselle, on s'attend à se retrouver avec beaucoup d'armes abandonnées." Cette opération de restitution doit permettre d'éviter les accidents domestiques. "On sait que beaucoup d'armes trainent au grenier ou à la cave, qu'elles sont chargées et non sécurisées", affirme-t-il. "Chaque année, 8.000 armes sont aussi volées et revendues dans des réseaux criminels. Enfin, on lutte contre les violences intrafamiliales, car ces armes à la maison sont parfois utilisés pour des crimes ou des délits."

Des armes récupérées pour les musées

"L'enregistrement en ligne va améliorer la traçabilité des armes sur le territoire", continue Jean-Simon Mérandat. "Après les chasseurs, le système d'information sur les armes s'adresse à un deuxième public, pour qui les démarches administratives sont bien trop complexes. On a tout simplifié, ça ne prend que quelques minutes. Tout le monde pourra ensuite le remplir chez soi." Si ce n'est pas fait, une personne en possession d'une arme non déclarée encourt au moins deux ans de prison.

Mais le ministère de l'Intérieur ne compte pas garder ou détruire toutes les armes récoltées. "On va travailler avec les sites de collectes pour sélectionner celles qui présentent un intérêt patrimonial et historique", assure le responsable du service central des armes et explosifs au ministère. "On pourra facilement les orienter vers des musées, pour faire en sorte que cette mémoire soit conservée."