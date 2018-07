Arnac-Pompadour, France

C'est un accident comme on en voit peu. Ce dimanche après midi, à l'hippodrome d'Arnac Pompadour alors que des courses hippiques ont lieu des chevaux ont soudainement paniqué et se sont enfuis dans les rues du village.

Il est 16h15 ce dimanche après midi lorsqu'un cavalier descend de sa calèche. A celle-ci sont attelés plusieurs chevaux qui, pour une raison inexpliquée, deviennent fous et s'emballent, embarquant avec eux la calèche.

Les chevaux parviennent à sortir de l'hippodrome et entrent dans les rues du village. Ils sèment la zizanie et parviennent à parcourir près de 500 mètres. Selon les gendarmes c'est un passant qui est intervenu pour calmer les chevaux et mettre fin à l'épopée fantastique du véhicule.

Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. L'incident un peu spectaculaire à toutefois laissé des traces. Sept voitures stationnées à proximité ont été endommagées au passage des chevaux et de la calèche.