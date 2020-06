Arnage : noyade d'un jeune homme de 19 ans dans la Sarthe

Le corps du jeune homme a été retrouvé mardi soir vers 22 heures par les pompiers qui avaient été alertés vers 20h30. Si les circonstances exactes du drame restent à établir, il semble que ce jeune homme de 19 ans faisait partie d'un groupe qui s'amusait à sauter dans la Sarthe du haut d'un pont sur le chemin de halage entre Arnage et Allonnes. Une zone où la baignade est interdite. Ce que déplore le maire d'Arnage. Dans interview accordée au Maine Libre, Thierry Cozic lance un appel à la prudence et à la responsablité des gens. Il explique que chaque année ou presque il y a un drame dans ce secteur alors qu'il existe au lac de la Gémerie, un espace de baignade protégé et autorisé. Une plage qui a rouvert samedi après des semaines de fermeture à cause du protocole sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus