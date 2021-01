Arnaque à 1 million d'euros : deux ans de prison pour un cadre de l'usine Sovab de Batilly

Un cadre de l'usine automobile Sovab à Batilly a été condamné ce mardi à Briey pour abus de confiance à deux ans de prison dont un an ferme, après avoir détourné avec 19 autres salariés près d'un million d'euros d'une boite à idées interne, grâce à un système de rétrocession de primes.

Après l'enquête, le temps du procès et des condamnations dans la vaste arnaque de la Sovab, filiale de Renault à Batilly (Meurthe-et-Moselle). Un cadre de l'usine automobile a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Briey pour abus de confiance à deux ans de prison dont un an ferme, aménageable en bracelet électronique. Cet homme et 19 autres salariés étaient poursuivis pour avoir détourné près d'un million d'euros de 2015 à 2019. Les autres prévenus ont été condamnés à des peines moins lourdes, amendes ou prison avec sursis.

Argent détourné d'une boite à idées interne

Renault avait porté plainte en mai 2018. L'argent avait été détourné d'une boite à idées interne qui devait initialement récompenser les employés faisant des propositions pour améliorer l'efficacité de l'entreprise. Mais le système avait été complètement dévoyé.

Le cadre de l'usine qui écope de deux ans de prison était le coordonnateur de la boite à idées interne, baptisée Eureka. Son budget était proportionnel au chiffre d'affaires de cette grande entreprise de 2.800 salariés et s'élevait à 600.000 euros par an. De quoi attiser la convoitise de cet homme qui avait imaginé un système simple, mais efficace, pour récupérer une partie de cette manne.

Des primes versées à des salariés proches puis rétrocédées en partie

Dix-neuf salariés, dont il était proche, lui faisaient quelques propositions pour améliorer l'efficacité de l'usine. Il leur versait des primes conséquentes, jusqu'à 80.000 euros pour l'un des employés, et tous lui reversaient une partie de l'argent. Selon les enquêteurs de la police judiciaire de Nancy, il a récupéré la moitié du million d'euros détourné. Lui reconnait avoir profité de sommes très importantes sans confirmer ce montant.

Un immeuble en Bretagne saisi

Dans le cadre du jugement du tribunal, l'immeuble qu'il avait acheté en Bretagne a été saisi. A l'audience en novembre dernier, son avocat, Me Thomas Kremser, avait plaidé la faute morale mais pas forcément pénale. Il va sans doute faire appel. Depuis cette affaire, la fameuse boite à idées a été supprimée et les salariés poursuivis dans cette affaire ont été licenciés.