Arnaque à l'horodateur à Nîmes : ils visent surtout les personnes âgées

Comme souvent, les victimes sont en grande partie des personnes âgées. La Police Nationale alerte pour une série d'arnaques à l'horodateur à Nîmes. Le mode opératoire : les arnaqueurs prétendent aider la victime pour payer le stationnement par carte bancaire et en profitent pour regarder le code secret et lui voler la carte.

En général, un ou deux escrocs se rapprochent de quelqu'un qui vient payer son stationnement à l'horodateur. L'un d'eux "prévient" que la machine ne fonctionne plus avec des pièces, et que l'utilisation d'une carte bancaire devient nécessaire. En restant derrière leur victime, mais suffisamment prêts, ils réussissent à lire le code tapé sur le clavier. L'un des deux détourne ensuite l'attention de l'automobiliste, pendant que son complice subtilise la carte bancaire.

La suite ? Ils font croire à leur victime que si la carte a disparu, c'est qu'elle est coincée dans l'horodateur. Ils espèrent gagner du temps pour utiliser la carte, avant que la victime de fasse opposition auprès de son établissement bancaire. Ils prétendent par exemple qu'un salarié de la société qui gère les horodateurs va contacter la victime. Dans la foulée, les premiers retraits d'argent liquide sont réalisés.

Les conseils : ne pas composer son code secret près d'un inconnu, récupérer sa carte au plus vite et s'éloigner d'un inconnu qui se rapproche, et enfin contacter le 17 Police Secours.