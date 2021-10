Arnaque à l'irlandaise sur l'autoroute A6 : neuf et dix-huit mois de prison ferme

Deux jeunes escrocs interpellés dimanche 10 octobre à Avallon écopent de neuf et dix-huit mois de prison ferme. Ces deux cousins de 22 et 24 ans ont été jugé pour avoir soutiré des centaines d'euros à au moins trois personnes sur trois aires d'autoroutes distinctes.

Des peines de neuf et dix-huit mois de prison ferme pour les deux jeunes escrocs interpellés dimanche 10 octobre à Avallon. Ces deux cousins, âgés de 22 et 24 ans comparaissaient mercredi 13 octobre devant le tribunal correctionnel d'Auxerre, pour avoir soutiré des centaines d'euros à au moins trois personnes sur trois aires d'autoroute différentes. Ces deux ressortissants anglais et irlandais se faisaient passer pour des touristes victimes d'un vol, pour attendrir leur proie. A l'audience, les deux hommes ont expliqué qu'ils avaient monté cette arnaque à l'irlandaise sur un coup de tête. Rien n'était planifié. Les deux hommes étaient en France, expliquent-il au tribunal avec le plus grand sérieux, pour aller prier à Lourdes. Car la mère du plus jeune est dans une chaise roulante. S'ils se sont mis a escroquer les automobilistes sur les aires de repos, c'est juste pour se faire un peu d'argent pour rentrer chez eux. Mais voila, les gendarmes ont saisi sur eux près de 8000 euros et le préjudice des trois victimes n'atteint même pas les deux mille.

-"6000 euros ça ne vous suffisait pas pour rentrer ?"demande le président du tribunal.

Les deux hommes ont bien du mal à répondre. Même chose lorsqu'on leur demande pourquoi on les a repéré sur l'autoroute dans le sens Paris Lyon alors qu'ils étaient sensé rejoindre Calais pour rentrer dans leur pays. Le plus vieux des deux, un irlandais de 24 ans, répond sans conviction "mon GPS ne marche pas très bien". Ce dernier a aussi tenté de faire jouer sa différence culturelle pour expliquer sa conduite à contre-sens. -"Pourquoi avoir pris la fuite sur l'aire de la Chaponne quand un gendarme vous a réclamé vos papiers?" lui demande le président du tribunal. -"Je n'ai pas réalisé que c'était la police", répond t-il à son interprète, "nos policiers en Irlande n'ont pas le même uniforme". -"Vous ne saviez pas que c'était les force de l'ordre mais vous avez fui en prenant l'autoroute à contre sens", poursuit le tribunal . -"J'avais peur, c'était un reflexe de conduite de mon pays où on roule à gauche". Une fois sorti de l'autoroute, l'irlandais grille plusieurs stop, dépasse des voitures par la droite ou par la gauche, franchit une ligne continue. Une équipée qui aurait pu faire des blessés, voire des morts. Le tribunal l'a condamné à 18 mois de prison ferme : une peine deux fois plus lourde que son cousin.