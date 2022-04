Arnaque à la carte vitale : à Nancy, le vice-président de l'Ufc-Que choisir a bien failli tomber dans le piège

L'assurance Maladie et les autorités alertent. De plus en plus d'arnaques à la carte vitale sont recensées en ce moment, ce serait même l'une des escroqueries les plus répandues d'après le service gouvernemental de lutte contre la cyber malveillance.

Le principe est simple : vous recevez un mail ou un SMS pour renouveler votre carte vitale, vous cliquez sur un lien, et en suivant les étapes, vous vous retrouvez à payer une somme dérisoire, mais les escrocs en profitent pour vous dérober vos coordonnées bancaires.

Attention au mail ou SMS pour "renouveler votre carte vitale"

Une arnaque si bien ficelée, que Jacques Fleury, pourtant vice président de l'association de consommateurs UFC Que Choisir à Nancy, bien informé pourtant sur les arnaques diverses, a failli tomber personnellement dans le piège quand il a reçu un mail semblant venir d'Ameli pour renouveler sa carte vitale. Jacque Fleury confie que le mail était "assez convaincant", même si il repère une faute d'orthographe, "une faute importante", mais il commence à renseigner les chiffres de sa carte bancaires quand on lui demande 75 centimes pour les frais d'envoi de sa nouvelle carte Vitale. Au moment où on le sollicite à nouveau pour donner le code envoyé par sa banque, il s'arrête alors aussitôt, soupçonnant l'arnaque. L'escroc a eu le temps de faire un achat, le code en plus et il aurait dérobé facilement la somme d'argent.

De son côté, l'assurance maladie ne communique pas sur le nombre de cas d'arnaques de ce type recensé, et pour l'instant l'UFC Que Choisir n'a pas été contactée pour ce genre d'arnaque.