Arnaques à la pompe à chaleur : plus d'une soixantaine de signalements depuis un mois

Le 3 juin dernier, sur France Bleu Alsace, on vous parlait de cette mésaventure de ce père de famille de la région de Mulhouse, victime d'une arnaque, lors de l'achat d'une pompe à chaleur. Konan Kouadio avait perdu 25.000 euros dans l'affaire.

Démarché par téléphone par la société Solution Eco System, l'entreprise lui a installé une pompe à chaleur qui ne fonctionne pas et elle n'existe plus. Pour qu'il souscrive plus facilement son crédit, on lui avait promis à l'oral 10.000 euros d'aides de l'Etat, une aide qu'il n'a jamais reçue.

Plus d'une soixantaine de signalements à travers la France

Le père de famille a crée une page Facebook pour se mettre en relation avec d'autres victimes. Résultat : 67 signalements ont été répertoriés dans toute la France. Certains dossiers sont examinés par des avocats, d'autres sont suivis par l'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir de Nancy. Des actions en justice sont envisagées.

La même procédure à chaque fois

Parmi les nombreuses victimes qui se sont signalées, il y a Jean-Luc qui habite dans le Bas-Rhin. Il a subi la même arnaque que Konan Kouadio, il a en revanche trouvé l'entreprise Solution Eco System sur internet. Sa pompe à chaleur a été installée, elle fonctionne pour l'instant, mais elle est de petite facture selon lui.

La société lui a fait miroiter 10.000 euros d'aides de l'Etat, qu'il n'a jamais reçu. Tout était à l'oral. Il se retrouve avec une ardoise de 22.000 euros.

J'ai regardé, la société Solution Eco System, c'est un bureau dans la savane. Ils se sont barrés avec le fric", Jean-Luc, une victime

Des précédents : une arnaque à l'achat de panneaux photovoltaïques

L'avocate de Mulhouse, Maître Lynda Belarbi , a plusieurs dossiers entre les mains de victimes. Elle compare cette affaire d'achats de pompes à chaleur à celle de panneaux photovoltaïques, il y a quelques années. Des sociétés avaient aussi fait miroiter des aides de l'Etat, toujours à l'oral, pour amortir des crédits exorbitants. Des personnes s'étaient retrouvées avec de lourdes et dettes et les sociétés en cause avaient aussi disparu dans la nature.

"Ils promettent des merveilles aux victimes, sans laisser aucune trace. Les commerciaux viennent avec peu de documents, seulement avec le nom de la société , une belle photo de la pompe à chaleur, un numéro de téléphone et quelques chiffres gribouillés et c'est tout," souligne l'avocate.

Sur ces arnaques de ventes de pompes à chaleur, l'UFC Que Choisir du Haut-Rhin a eu plusieurs signalements. Elle recommande, en cas d'achat de pompes à chaleur ou de panneaux photovoltaïques de se rapprocher des Points Infos Energie qui sont beaucoup plus sérieux que les entreprises de démarchage par téléphone.

