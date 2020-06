Arnaque au "billet oublié" : une équipe démantelée après avoir écumé toute la France

Ils utilisaient une variante de ce qu'on appelle le collet marseillais, ciblant des personnes âgées pour leur dérober leur carte bancaire : une équipe de voleurs vient d'être démantelée après plus d'un an et demi d'activité dans près de 44 départements. Le 24 juin 2020, une opération mobilisant 80 gendarmes a été menée à Marseille et a permis d'interpeller six personnes. La tête du réseau était tombée quelques jours plus tôt, à Firminy, dans la Loire.

Une technique bien rodée

La spécialité de cette équipe ? La technique dite du "billet oublié", qu'elle aura utilisée une centaine de fois partout en France. Les voleurs opèrent au distributeur automatique pendant la fermeture des banques, toujours de la même manière : ils interpellent la victime, généralement une personne âgée, qui vient de faire un retrait en espèces et lui remettent un billet de 10 ou 20 euros en prétendant qu’il a été oublié dans l’appareil. Après avoir gagné sa confiance, ils demandent ensuite à la victime de réintroduire sa carte dans le lecteur, en profitent à ce moment-là pour mémoriser le code et dérober la carte en déclarant que cette dernière a été « avalée » par l’appareil.

Par la suite, les auteurs effectuent des retraits d’argent en espèces dans des DAB de communes voisines ainsi que des paris sportifs auprès d’établissements de la Française des jeux afin de blanchir l’argent gagné frauduleusement.

Une famille organisée comme un réseau

L'équipe a sévi à de nombreuses reprises en Pays de la Loire et c'est un vol commis fin novembre 2019 à Sablé-sur-Sarthe qui a permis aux enquêteurs de se mettre sur ses traces. Les enquêteurs de la brigade territoriale autonome de Sablé comprennent vite qu'ils ont affaire à un phénomène d'ampleur nationale et s'associent avec ceux de la section de recherches de Nantes, pour une enquête conduite par le parquet du Mans. Ils découvrent alors que les voleurs opèrent depuis déjà près d'un an et appartiennent à une même famille d’origine marseillaise.

Une famille organisée comme un réseau : à sa tête, le père de famille âgé de 48 ans, qui a sous ses ordres la mère, leurs fils et d’autres membres proches de la famille. L'affaire prend une dimension internationale quand les gendarmes découvrent que les voleurs ont des intérêts en Espagne. Le réseau possède aussi une auto-école à Marseille, gérée par un homme de paille.

Le père interpellé en plein vol

Le chef du réseau est finalement interpellé le 6 juin 2020 à Firminy dans la banlieue de Saint Etienne, en flagrant délit, alors qu'il est en train de voler une carte bancaire. Le reste de la famille sera arrêté trois semaines plus tard à Marseille. Au total, six personnes sont placées en garde à vue. Au cours des perquisitions, les enquêteurs saisissent une voiture d’une valeur de 23 000 euros, un fusil à pompe ainsi qu’une soixantaine de munitions, une somme d’argent en numéraire et divers documents et objets utiles à l’enquête.

A l’issue des gardes à vue, trois auteurs présumés sont écroués et seront présentés prochainement le juge d’instruction sarthois. Quant aux trois autres, elles feront l’objet de poursuites ultérieures.