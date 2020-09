Arnaque au faux accident à Orléans : 21 personnes âgées victimes, un duo d'Orléanais condamné

De janvier à mai, un jeune homme de 22 ans et une femme de 46 ans ont provoqué de faux accrochages de voitures sur des parkings de supermarchés d'Orléans et proposaient ensuite un arrangement à l'amiable pour se faire remettre de l'argent. Leurs victimes étaient âgées de 68 à 96 ans.

C'est une arnaque bien rodée qui a été jugée ce mardi au tribunal correctionnel d'Orléans. Elle consiste à provoquer de faux accrochages de voitures sur des parkings de supermarché et à proposer ensuite un arrangement à l'amiable et se faire remettre de l'argent pour payer les prétendues réparations. Une combine utilisée par 2 Orléanais, une femme de 46 ans et un homme de 22 ans qui ne s'en prenaient qu'à des personnes âgées, voire très âgées. Bilan : 21 victimes entre janvier et mai dernier, pour un préjudice évalué à 11 000 euros.

Ils roulaient avec une voiture au pare-choc endommagé

Leur profil n'est pourtant pas vraiment celui de Bonnie and Clyde. Lui, ancien de l'Aide sociale à l'enfance, a vécu dans la rue et habite actuellement dans un garage. Elle, divorcée, 2 enfants, est en situation de sur-endettement après un licenciement : "J'ai fait cela parce qu'il y avait des jours où je ne mangeais pas" raconte-t-elle, en reconnaissant qu'elle et son comparse avaient eu des relations parfois plus qu'amicales.

Il n'empêche, leur combine était parfaitement au point. Roulant avec une Alfa Roméo au pare-choc endommagé, ils repéraient des personnes âgées seules faisant des courses - les victimes ont entre 68 et 96 ans - et au moment où celles-ci repartaient du parking du supermarché (le plus souvent Auchan à Olivet), ils provoquaient un léger accrochage en klaxonnant et faisaient constater au malheureux automobiliste que le pare-choc de leur véhicule était abîmé.

18 mois de prison, dont 8 mois ferme

"Ne prévenez pas l'assurance, à votre âge, vous risqueriez de perdre votre permis" disaient-ils à leurs victimes, d'autant plus crédules que le duo était particulièrement gentil et aimable. "Ils m'ont couillonné mais ils étaient corrects" résume une victime. "Ce genre d'accrochage, ça peut se produire, explique une autre. On était en plein confinement, je me suis dit que trouver un garage n'allait pas être simple. Elle m'a dit connaître quelqu'un qui pouvait faire les réparations à un prix raisonnable, j'ai répondu : "pourquoi pas ?" Elle était très cordiale, elle est venue en bas de chez moi, je lui ai remis deux chèques et pour moi, l'affaire était terminée. Je suis tombé des nues quand la police m'a appelé et m'a révélé que c'était une arnaque. Franchement, ils avaient un tel naturel et un tel culot !"

Les deux arnaqueurs ont réussi à se faire remettre des chèques allant de 50 à 1 400 euros. Leur erreur aura été d'avoir trop insistants avec l'une de leurs proies, qui a fini par porter plainte, ce qui a déclenché l'enquête. Le tribunal les a condamnés à 18 mois de prison, dont 8 mois ferme, avec l'obligation de rembourser les sommes perçues et la confiscation du véhicule ayant servi lors des faux accrochages.