Arnaque au faux livreur : un homme condamné à 2 ans de prison ferme à Orléans

L'homme dérobait la carte bancaire et parfois le téléphone de ses victimes (photo d'illustration)

Elles s'appellent Louisette, Janine ou encore Gisèle. Elles sont âgées de 85, 88 voire 100 ans ! Elles sont en tout 12 victimes de la même arnaque - l'arnaque au faux livreur. Un homme sonne à l'interphone de l'appartement, prétend qu'il a un colis à remettre : la personne âgée descend, sans prendre le soin de fermer son logement, et constate qu'il n'y a ni livreur, ni colis et remonte chez elle. En un temps record, le faux livreur a en fait réussi à prendre l'ascenseur, pénétrer dans l'appartement, dérober le sac à main et quitter les lieux. Il utilise ensuite la carte bancaire, dont le code figure parfois dans le porte-carte, car les victimes sont très âgées...

Un repérage préalable des lieux et des victimes

Le tout donc sans aucune violence, mais simplement par ruse : les faits ont eu lieu entre juillet et décembre 2022 à Orléans. L'escroc a finalement été confondu par les caméras de surveillance des distributeurs automatiques de billets : un homme de 43 ans, allocataire du RSA, plus ou moins SDF, qui nie, mais au casier judiciaire très chargé - 17 condamnations dont une à Tours en octobre 2020, pour des faits identiques ! "Il y a là un mode opératoire détestable, avec un repérage préalable, sur des personnes vulnérables", dénonce la procureure.

Un préjudice pas toujours remboursé par les banques

Au total, le préjudice dans cette affaire s'élève à environ 9 000 euros - pas toujours remboursés par les banques, qui considèrent que certaines victimes n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires, notamment en laissant traîner le numéro de code de leur carte de paiement. "On se sent bête, cela m'a fiché un coup", témoigne l'une des personnes âgées. L'homme a été condamné à 3 ans de prison dont 2 ans ferme, et a été incarcéré. Le sursis de 6 mois dont il avait bénéficié lors de sa dernière condamnation est révoqué. Il a également l'interdiction de séjourner dans le Loiret pendant 3 ans.