Arnaque au faux président : le département de la Saône-et-Loire récupère son argent

Victime d'une arnaque au "faux président" , le conseil départemental de Saône-et-Loire a récupéré les 350 000 euros volés début avril, a appris ce mercredi franceinfo auprès de la collectivité. Le président du conseil départemental, André Accary, indique sur les réseaux sociaux que "le département de Saône-et-Loire, victime du détournement de 350 000 euros dédiés au 130e congrès national des sapeurs-pompiers de France à Mâcon en 2024, a récupéré l'ensemble du montant sur son compte bancaire" ce mercredi matin.

"Au nom du département de Saône-et-Loire, je remercie l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour faire face à cette 'arnaque au président' afin que l'argent public soit récupéré", écrit encore André Accary.

L'enquête ouverte par le parquet de Mâcon se poursuit

Croyant verser une subvention au profit du Sdis de Saône-et-Loire, le conseil départemental a en fait effectué un virement bancaire sur un autre compte et l'argent s'est envolé. Le versement a été effectué après la production d'un faux RIB, le piratage de la boîte mail du Sdis 71 et l'usurpation de la signature du président du conseil départemental.

Une enquête pour escroquerie et blanchiment en bande organisée est ouverte par le parquet de Mâcon. Elle est menée par la direction territoriale de la PJ de Dijon.