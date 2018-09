Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, France

Le scénario est malheureusement classique. Deux hommes ont arrêté hier un automobiliste de 80 ans sur le parking d'un supermarché de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt en Dordogne au motif qu'il venait de casser avec sa voiture, leur rétroviseur.

Refusant d'établir un constat, les deux individus ont exigé de leur victime, qu'elle paye la réparation en espèces. Elles ont donc suivi le retraité chez lui, et sont repartis avec 1200 euros. Ce n'est que plus tard que l'octogénaire s'est rendu compte de l'escroquerie, et a porté plainte auprès des gendarmes.

Des conseils de bon sens

Les gendarmes rappellent que, dans ce genre de situation, il ne faut jamais verser d'argent de la main à la main. Il faut insister pour remplir un constat à l'amiable. Enfin, si les malfaiteurs se font insistants, il ne faut pas hésiter à composer le 17.