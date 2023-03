Arnaque aux chèques-cadeaux : une jeune femme interpelée en flagrant délit à Lesparre-Médoc

Alertée pour une possible arnaque aux chèques cadeaux, la compagnie de gendarmerie de Lesparre-Médoc indique avoir interpelé en flagrant délit ce lundi après-midi une jeune femme d'une vingtaine d'années. Placée en garde à vue, la suspecte tentait, au moment de son arrestation, d'échanger de faux chèques cadeaux contre des consoles de type Playstation dans le supermarché Carrefour de Lesparre.

ⓘ Publicité

Une plainte est en cours de dépôt, ajoutent les gendarmes qui parlent de faux chèques cadeaux "très bien faits". Joint par France Bleu Gironde, Bernard Guiraud, le maire de Lesparre-Médoc, dit avoir contacté plusieurs magasins qui ont également été victimes de l'escroquerie. "Il y a eut entre 4.000 et 5.000 euros de préjudice à Leclerc et 3.000 euros chez Carrefour".

Le maire de Lesparre appelle les commerçants du Médoc et de toute la Gironde à la plus grande vigilance face à une recrudescence d'arnaques aux chèques cadeaux de marque TirGroupés. Les enseignes Carrefour et Leclerc de Lesparre-Médoc n'ont pas pu être sollicitées.