Arnaque aux dépends de la CPAM de l'Isère, pendant cinq ans, à Echirolles et Grenoble.

Une arnaque à l'AME: l'aide médicale de l'État est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Elle est attribuée pour un an. Elle peut être renouvelée plusieurs années. C'est un dispositif qui existe dans tous les pays d'Europe de l'Ouest.

Un délit qui a duré plus de 5 ans avec des ramifications en Algérie.

L'arnaque, en général, peut prendre plusieurs formes: des médicaments expédiés à l'étranger, mais aussi des fauteuils roulants, des testeurs de glycémie, ou encore, deux personnes différentes qui se font opérer avec la même carte d'AME... L'imagination des escrocs est sans limite.

Et dans cette affaire, le plus étonnant c'est que les 3 prévenus qui ne sont jugés que pour "complicité" semblent être des lampistes. Pour l'instant on ne connait pas tous les détails de l'affaire qui sera jugée mardi 9 mars à 13h30. Il semblerait que les trois prévenus, un médecin du centre-ville de Grenoble et deux militants engagés dans la défense des sans-papiers et des réfugiés, se soient laissés abuser. Abusés par des ressortissants, notamment algériens arrivant avec des visas touristiques et affirmant aux prévenus qu'ils étaient sans papier. L'affaire a duré cinq ans avant d'être découverte par le consulat de France à Alger.

Il n'y a pas eu d'instruction dans ce dossier complexe. Un dossier qui comporte des dizaines de noms de bénéficiaires de l'escroquerie. Des bénéficiaires qu'il sera difficile d'interroger, parce qu'ils n'ont fait qu'un bref passage en France.

Les 3 grenoblois jugés la semaine prochaine ne sont que la partie émergée de l'iceberg.

Le mode opératoire: un étranger avec visa touristique débarque à Grenoble ou Echirolles, Il fait croire à un des deux militants de défense des sans-papiers qu'il n'a pas de papier, et se retrouve devant un médecin du centre ville. Cela lui permet de bénéficier gratuitement de médicaments, de prothèses, et même d'opérations chirurgicale.

Les avocats des prévenus demanderont un complément d'enquête.