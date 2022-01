Arnaque aux faux mails de la protection des mineurs : les policiers sarthois appellent à la prudence

"Une nouvelle vague d'envoi de courriels frauduleux au nom de la police nationale concernant une convocation "justiciaire" est en cours" : sur sa page Facebook ce mercredi, la police nationale de la Sarthe alerte sur ces mails que plusieurs internautes sarthois rapportent avoir reçu, comme le montrent les commentaires sous le post. Les courriels, à l'allure officielle malgré les fautes d'orthographe et de français, sont soi-disant signés par le chef de la brigade protection des mineurs.

Fausses accusations de pédopornographie

Ces courriels, effectivement intitulés "convocation justiciaire" (sic) et qui reproduisent les logos de la police et du ministère de l'intérieur, affirment que le destinataire fait l'objet de "plusieurs poursuites" pour des faits ayant trait à la pédopornographie et au trafic sexuel, entre autres.

"Il s'agit de faux", explique la police nationale de la Sarthe, qui prévient : "Ne répondez pas". Les internautes sont invités à signaler ces courriels frauduleux. Dans les commentaires sur la Facebook des policiers sarthois, une internaute indique avoir reçu trois mails de ce type. Un autre internaute indique qu'il a immédiatement appelé le commissariat après avoir reçu le même message, et avoir été rassuré.