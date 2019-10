Arnaque aux faux policiers : des Saint-Lois escroqués

Une arnaque téléphonique a fait plusieurs victimes dans la Manche ce jeudi 24 octobre. C'est une escroquerie "à la fausse qualité" : les malfaiteurs ont appelé des habitants du Saint-Lois, en se faisant passer pour des policiers du commissariat de Saint-Lô et en réclamant le remboursement de sommes dûes à l'Etat.

Parmi leurs ruses, ils prétextent que le numéro de carte bleue de la victime a été volé et a servi a débiter de l'argent au niveau de l'administration, qui doit être remboursé. Ils demandent aux victimes de se rendre dans un bureau de tabac, d'acheter des tickets PCS ( une carte prépayée qui permet d'envoyer de l'argent) et de leur donner le code pour régler la dette.

Au moins trois personnes se sont fait escroquer ce matin et il y a eu 7 tentatives portées à notre connaissance, explique Barbara Klisnick, chef d'Etat-major de la Direction départementale de la sécurité publique de la Manche. Le procédé semble bien rôdé et très persuasif. Ils ciblent visiblement des séniors, peut-être via leurs prénoms.