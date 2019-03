Arnaque aux rendez-vous pour les titres de séjour dans l'Hérault

Montpellier, France

La prise de rendez-vous sur le site internet de la Préfecture de l'Hérault pour la demande ou le renouvellement des titres de séjour s'avère mission impossible. Les créneaux sont pris d'assaut alors que chaque année 15.000 rendez-vous sont mis ligne par la Préfecture pour 12.000 titres délivrés. Des trafiquants réservent des rendez-vous en grandes quantités pour ensuite les revendre alors que ce service est gratuit.

Entre 20 à 150 euros

C'est la même chose à chaque fois. Les rendez-vous sont tous réservés par centaine depuis un cyber-café avec de fausses adresses mails et des fausses identités pour en prendre le plus possible. Le but est d'obliger les demandeurs de titre de séjour à acheter un créneau auprès des trafiquants. Ils n'ont plus qu'à l'annuler et reprendre le même dans la foulée pour indiquer le bon nom. Un business pour un prix qui pour aller de 20 euros à 150 euros alors qu'il est totalement gratuit. D'ailleurs, l'achat clandestin est loin de garantir un rendez-vous à 100% puisque certains trafiquant revendent le même rendez-vous à plusieurs personnes.

Un business légal ?

La Préfecture de l'Hérault reconnait que ce trafic est légal puisque recourir à un intermédiaire pour réserver un rendez-vous n'est pas contraire à la loi. La mise en ligne des créneaux a donc changé. Ils sont désormais publiés de manière aléatoire dans la semaine et non plus seulement le dimanche soir pour éviter des réservations massives d'un seul coup.

Ouverture de rendez-vous supplémentaires

Pour lutter contre ce trafic, la Préfecture de l'Hérault a mis en place des mesures.