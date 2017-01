Arnaque aux torchons : 2 ans de prison ferme pour le chef de bande

Le tribunal correctionnel de Périgueux a condamné ce mercredi la famille de l'affaire de l'arnaque aux torchons à 6 mois de prison ferme pour le père à plus de deux ans pour le meneur, le grand frère. Le père et les deux fils étaient soupçonnés d'abus de faiblesse sur personnes âgées

2 ans de prison ferme pour avoir vendu des torchons à des personnes âgées. Le grand-frère de cette famille des gens du voyage avait pour sa part abusé de 10 personnes âgées en Dordogne, dans le Lot mais aussi en Corrèze. Son père lui a été condamné à six mois de prison quant à son petit frère, ce sera dix mois.

Sa femme, elle n'a écopé que de six mois de prison avec sursis. Elle était soupçonnée d'avoir été "la comptable" de cette arnaque. Une machinerie mise en place en 2012 et qui avait pris fin en 2015. C'est le fils d'une des victimes qui avait alerté la gendarmerie. Sa mère, habitante de Terrasson avait dépensé plus de 5 300 euros de torchons et de draps.

En tout la famille, originaire de Pazayac, a arnaqué 55 familles. Il y aurait 100 000 euros de préjudice matériel et moral.

